Горнодобывающее предприятие ВКО оштрафовали за оборудование без документов

Фото: пресс-службы Департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по ВКО

Одно из крупных горнодобывающих предприятий ВКО оштрафовали на сумму свыше миллиона тенге за использование оборудования без документов соответствия техрегламенту, передаёт BaigeNews.kz. Нарушение выявили специалисты Департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по ВКО.

"Согласно требований законодательства обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется на соответствие требованиям, установленным техническими регламентами. Запрещается выпуск в обращение продукции, в отношении которой введены в действие технические регламенты, не прошедшей оценку соответствия, а также без наличия документов об оценке соответствия или при отсутствии сведений о наличии таких документов в реестре технического регулирования или единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, такие товары подлежат обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям технических регламентов ТС, для которых предусмотрено обязательное подтверждение соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования".

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьями 415 части 1 пункта 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С предприятием проведена разъяснительная беседа по профилактике и недопущению нарушений требований законодательства о техническом регулировании при ввозе продукции. Также предприятию продемонстрирована работа сайта Евразийской экономической комиссии с целью ознакомления требований технических регламентов ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"", - сообщили в департаменте.

На сегодняшний день насосное оборудование прошло процедуру обязательного подтверждения соответствия с выдачей соответствующих документов.