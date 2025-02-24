В связи с потеплением ледяные горки, катки и зимние пункты проката в Астане завершают свою работу в этом зимнем сезоне, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата, уже ведутся работы по демонтажу. Отмечается, что сроки демонтажа ежегодно практически одни и те же.

Особое внимание местные власти обратили на безопасность: ледяной покров на открытых водоемах, в том числе на реке Есиль, постепенно истончается, что делает выход на лед опасным.

Горожан попросили соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на несанкционированные ледовые покрытия.