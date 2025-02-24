  • 24 Февраля, 17:43
  • BAIGENEWS

Горки и катки закрываются в столице

Их демонтируют.

Сегодня, 16:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Астаны Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
184
Фото: Акимат Астаны

В связи с потеплением ледяные горки, катки и зимние пункты проката в Астане завершают свою работу в этом зимнем сезоне, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата, уже ведутся работы по демонтажу. Отмечается, что сроки демонтажа ежегодно практически одни и те же.

Особое внимание местные власти обратили на безопасность: ледяной покров на открытых водоемах, в том числе на реке Есиль, постепенно истончается, что делает выход на лед опасным.

Горожан попросили соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на несанкционированные ледовые покрытия.

Самое читаемое

Наверх