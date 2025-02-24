Горки и катки закрываются в столице
Их демонтируют.
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
184Фото: Акимат Астаны
В связи с потеплением ледяные горки, катки и зимние пункты проката в Астане завершают свою работу в этом зимнем сезоне, передаёт BaigeNews.kz.
По данным акимата, уже ведутся работы по демонтажу. Отмечается, что сроки демонтажа ежегодно практически одни и те же.
Особое внимание местные власти обратили на безопасность: ледяной покров на открытых водоемах, в том числе на реке Есиль, постепенно истончается, что делает выход на лед опасным.
Горожан попросили соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на несанкционированные ледовые покрытия.
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