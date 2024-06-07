Горка загорелась в парке аттракционов в Шымкенте

В парке аттракционов в Аль-Фарабийском районе произошло возгорание горки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

“Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов, огонь был полностью ликвидирован”, - пишет издание.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.