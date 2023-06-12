Горение продолжается на 43 тысячах гектаров - МЧС о пожаре в области Абай

Фото: МЧС РК

Глава МЧС РК Сырым Шарипханов рассказал об обстановке на месте пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

"В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения площади распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для его локализации", - заявил министр.

В тушении огня задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов, министерства обороны и МВД. Также привлечены 12 вертолётов с водосливными устройствами и два вертолёта для аэровизуального обследования фронта пожара.

Всего осуществлено 1 017 сбросов воды объёмом более 3 000 тонн.

Министр отметил, что во время облёта в восточном направлении обнаружилась активность пожара, но поставлены задачи сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов горения авиационной техникой и наземной группировкой.

Шарипханов отметил, что благодаря оперативным действиям привлечённых сил и средств, удалось остановить распространение пожара. Общая площадь на данный момент, по данным оперативного штаба, составляет 60 тысяч гектаров, из которых на 43 тысячах гектаров наблюдается горение.