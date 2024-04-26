Горение на территории Семей орманы локализовано

26 апреля текущего года на пульт 112 поступило информация о том, что в Бородулихинском районе на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" происходит горение лесопокрытой территории, передает BaigeNews.kz.

По сведениям филиала местность является труднодоступной и болотистой. В тушении пожара задейстованы силы средства ДЧС области Абай и лесники, в количестве 36 человек и 9 единиц техники.

Дополнительно из города Семей направлены силы и средства ДЧС области Абай 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Предварительная площадь пожара 0,22 га. Жертв и пострадавших нет.