Горела кровля: огромный пожар вспыхнул в СКО

Сегодня, 09:31

Сегодня, 09:31

В селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошло загорание кровли здания компании, занимающейся производством сельскохозяйственной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар площадью 280 квадратных метров ликвидирован силами ДЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", ― говорится в сообщении.

В МЧС призывают предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.