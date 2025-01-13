Два года мужчина не выплачивал алименты и задолжал своим двум несовершеннолетним детям около двух миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Но, несмотря на решение суда, находясь на учете службы пробации, он не сделал для себя должных выводов и систематически нарушал условия отбывания наказания. 32-летнему жителю Аксуатского района области Абай за неуплату алиментов по приговору суда был назначен один год ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов на весь срок отбывания наказания.

Осужденный не являлся на регистрацию в службу пробации, отсутствовал по месту жительства при проверке. За это ограничение свободы было заменено на лишение свободы на неотбытый срок — шесть месяцев.

"С супругой мы развелись два года назад, у нас два сына. Старшему три, младшему два года, после развода я жил сам по себе, думая, что бывшая жена сама справится без моей помощи, официальной работы у меня не было. Все, что зарабатывал, тратил на алкоголь. В то время я не думал, что могу лишиться свободы, сейчас очень жалею, что так поступал со своими детьми, — поделился осужденный.

Старший инспектор службы пробации Аксуатского района Бакытбек Нурахметов отметил, что некоторые осужденные раскаиваются в содеянном, работают, пытаются вернуться в семью, но иногда встречаются осужденные, которые и после лишения свободы продолжают уклоняться от уплаты алиментов и от отбывания наказания, в таком случае, материалы направляются в суд о замене ограничения свободы на лишение свободы.

Напомним, актюбинские папаши вместо алиментов тратили деньги на курорты и ставки.