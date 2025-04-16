Во Восточно-Казахстанской области вынесен приговор женщине, которая в течение длительного времени уклонялась от выплаты алиментов своим детям, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Polisia.kz, общая сумма задолженности составила около 10 миллионов тенге, а под ее опекой находилось семеро несовершеннолетних детей.

Согласно решению специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО от 10 апреля, женщина была признана виновной в злостном уклонении от алиментных обязательств и приговорена к одному году ограничения свободы.

По словам начальника департамента полиции ВКО Армана Умутова, это далеко не единичный случай:

"С начала года территориальными подразделениями полиции в суд было направлено девять уголовных дел по фактам уклонения от алиментов. По восьми из них уже вынесены обвинительные приговоры".

Права и интересы детей, на содержание которых предназначались эти средства, на протяжении долгого времени систематически нарушались. Дело вызвало широкий резонанс и вновь подняло на повестку дня важность защиты прав несовершеннолетних.

Правоохранительные органы призывают граждан не уклоняться от исполнения родительских обязанностей и напоминают, что систематическое невыполнение алиментных обязательств может повлечь уголовную ответственность.

Ранее мы сообщали, что казахстанец лишился свободы за уклонение от алиментов.