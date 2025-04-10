В Жамбылской области прокуратура продолжает активно работать над обеспечением взыскания алиментов, передаёт BaigeNews.kz. Одним из самых громких дел стало дело матери пятерых детей, которая на протяжении семи лет уклонялась от выплаты алиментов на общую сумму 1,4 миллиона тенге. Проблема была выявлена и инициирована прокуратурой Шуского района, где 24 января 2025 года было начато досудебное расследование по статье 139 УК РК за неисполнение обязательств.

Женщина, имея реальную возможность платить алименты, не предпринимала никаких действий для погашения задолженности. По данным следствия, в её собственности находился благоустроенный дом с земельным участком, который использовался для ведения личного подсобного хозяйства.

В феврале 2025 года, по обоюдному соглашению сторон, дом был передан в счет погашения алиментной задолженности. Также был подписан медиативный договор, согласно которому должник обязался впредь регулярно выплачивать алименты на своих детей.

11 марта 2025 года расследование было прекращено после примирения сторон, и задолженность была полностью погашена. Это решение не является реабилитирующим основанием, однако оно оказало профилактический эффект, предупреждая будущие нарушения.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, Назым Кахарман, обвинила его семью в полном отказе от выплаты алиментов на их троих детей.