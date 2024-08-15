Google запускает первое обновление Android на базе искусственного интеллекта

Google анонсировала новые функции искусственного интеллекта – ассистента "Gemini AI", которые появятся на устройствах, поддерживающих Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

"Мы полностью перестроили работу ассистента в Gemini, чтобы вы могли общаться с ним так же естественно, как с другим человеком. Он может понимать ваши намерения, следовать за ходом ваших мыслей и выполнять сложные задачи", - сказал президент Android Ecosystem Самир Самат в своем блоге.

Компания также сообщила, что Gemini может помочь составить программу ежедневных тренировок на основе задании личного тренера или использовать ваше резюме на Google Диске для написания биографии. Пользователь также может попросить ассистента составить электронное письмо и создать к нему изображение.