Google запускает первое обновление Android на базе искусственного интеллекта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Google анонсировала новые функции искусственного интеллекта – ассистента "Gemini AI", которые появятся на устройствах, поддерживающих Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
"Мы полностью перестроили работу ассистента в Gemini, чтобы вы могли общаться с ним так же естественно, как с другим человеком. Он может понимать ваши намерения, следовать за ходом ваших мыслей и выполнять сложные задачи", - сказал президент Android Ecosystem Самир Самат в своем блоге.
Компания также сообщила, что Gemini может помочь составить программу ежедневных тренировок на основе задании личного тренера или использовать ваше резюме на Google Диске для написания биографии. Пользователь также может попросить ассистента составить электронное письмо и создать к нему изображение.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД
- Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова
- Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане
- Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС
- Центрально-Азиатский хаб Euronews откроют в Астане