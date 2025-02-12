Картографический сервис Google Maps изменил для пользователей в США географическое название Мексиканского залива на Американский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. За пределами Соединенных Штатов новое обозначение на вторник, 11 февраля, указывалось в скобках после традиционного.

Геологическая служба США также изменила название. Глава МВД США Дуглас Бергам в свою очередь подтвердил переименование. "Это официально! Поздравляем @POTUS (официальный аккаунт президента США. - Ред.) с Американским заливом", - написал Бергам в соцсети X.

"Министерство внутренних дел выполнило ваше распоряжение из исполнительного указа… Еще одна большая победа в рамках программы президента Трампа "Сделаем Америку снова великой", - добавил министр.

Дональд Трамп объявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть самой высокой горе Северной Америки Денали предыдущее название Мак-Кинли во время инаугурации 20 января.