Google и Microsoft заинтересованы в сотрудничестве с казахстанскими компаниями

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Такие крупные компании, как Google и Microsoft, заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном. Об этом рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в рамках Международного форума Астана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, эти корпорации приехали на форум, чтобы воочию увидеть потенциал нашей страны.

"Они встречаются с отраслевым министерством, с Багдатом Мусиным. Проводят встречи business to business, чтобы прощупать самим потенциал нашего рынка. Уже видно, что они заинтересованы, иначе они бы не приехали. Они понимают, мы им объяснили, что у нас есть интерес работать не только с крупными компаниями, которые инвестируют в наш нефтегазовый сектор, в твердые полезные ископаемые, но и в развитие производства, машиностроения, IT-индустрии, развития инфраструктуры. Мы сейчас развиваем Транскаспийский коридор. Конечно, они видят бурное развитие IT- отрасли в нашей стране. Я думаю, мы можем с ними тесно взаимодействовать. Тем более, что их продуктами активно пользуются в нашей стране", - сказал Алибек Куантыров.

Глава министерства также рассказал в целом о важности международного форума для Казахстана.

"Форум призван укрепить международные отношения, стать мостом между Востоком и Западом, наметив новый путь развития не только в экономическом, но и в дипломатическом, политическом плане. Он способствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в нашу экономику. Также он позволит увеличить туристический потенциал. Эффект от форума значительный, начиная от привлечения международных инвесторов до обмена новыми идеями для формирования повестки экономической политики в нашей стране и в мире", - считает Куантыров.

Министр сообщил, что в первый день форума были проведены 10 основных и четыре внепрограммных сессий, которые коснулись таких тем, как роль ООН по обеспечению мира и безопасности, возобновляемые источники энергии, развитие углеродного рынка, организация Центрально-азиатского сотрудничества, оценка прогресса и подготовки глобального здравоохранения, переосмысление мирного времени, конфликтов и мирового порядка.

Он добавил, что внепрограммные сессии были посвящены энергетической безопасности, роли природного газа в переходе к углеродной нейтральности. Также рассматривались вопросы электронной коммерции, безбумажных границ, и то, как цифровизация революционирует торговлю.