Корпорация Google опубликовала обновленный перечень принципов разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), убрав обещания Google для разработки вооружений и слежки за людьми. Новые принципы размещены на официальном профильном сайте Google AI, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

Впервые Google опубликовал свои принципы использования технологий ИИ в официальном блоге гендиректора компании Сундара Пичаи в 2018 году. Среди прочего в программе заявлялось, что ИИ не будет использоваться для "вооружений и других технологий, основная цель которых или последствия использования которых связаны с непосредственным содействием причинению вреда людям". Также компания обещала воздерживаться от применения ИИ для развития технологий, "собирающих или использующих информацию для слежки с нарушением норм международного права", а также "наносящих или способных нанести общий вред".

В обновленном перечне принципов нет прямых формулировок, связанных с вооружениями или технологиями слежки. В нем компания только обещает соблюдать "общепринятые принципы международного права и права человека". Два руководителя Google разместили в официальном блоге компании заявление, в котором авторы прокомментировали обновление принципов использования ИИ в компании. Они указали на стремительно меняющийся "геополитический ландшафт" и обострение конкуренции в сфере технологий ИИ, не упомянув при этом вопросы вооружений и слежки, gbitn ТАСС.

Несколько сотрудников Google выразили обеспокоенность изменением политики применения ИИ.

"Тревожно видеть, как Google отказывается от своих обязательств по этичному использованию технологий ИИ без обсуждения с сотрудниками и широкой общественностью, несмотря на давнее мнение команды, что компания не должна заниматься военным бизнесом", — заявил журналу Wired инженер-программист корпорации Парул Коул.

Журнал связывает изменение политики Google в том числе со вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа. Однако представитель компании Алекс Красов заявил Wired, что обновление принципов готовилось гораздо раньше.