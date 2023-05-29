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Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия"
Состоялась последняя гонка в карьере британского велогонщика "Астаны" Марка Кавендиша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На заключительном этапе веломногодневки "Джиро д’Италия" британец принёс победу "Астане", финишировав первым.
Марк Кавендиш за долгие годы выступления в Мировом велотуре добился практически многих значимых показателей, в его копилке 161 победа на различных стартах. Он чемпион мира и серебряный призёр мирового первенства в групповой гонке. В его активе 53 победы на этапах Гран-туров, 34 из них на "Тур де Франс". Британский спринтер, как легендарный бельгиец Эдди Меркс, держит рекорд по количеству выигранных этапов по дорогам французского "Тура".
Английский гонщик начинал свою карьеру в велоспорте на треке. Он является трёхкратным чемпионом мира в "мэдисоне" (2005, 2008, 2016) и серебряным призёром Олимпийских игр-2016 в Рио ("омниум").
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