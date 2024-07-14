Гонщик "Астаны" стал вторым на "Джиро дель Аппеннино"

В Италии прошла однодневная велогонка "Джиро дель Аппеннино", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Её победителем стал швейцарец Ян Кристен из команды UAE Team Emirates. Вторым финишировал итальянский гонщик "Астаны" Симоне Веласко. Третьим стал итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates).

"Джиро дель Аппеннино"

Нови-Лигуре — Генуя. 198.5 км

1. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates) — 4:58:47

2. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +0:56

3. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

35. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +4:53

41. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана") — +8:19

61. Ильхан Достиев (Казахстан, "Астана") — +13:33

73. Самуэле Баттистелла (Италия, "Астана") — +13:39.