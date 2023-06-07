Гонщик "Астаны" стал 54-м на третьем этапе "Критериума Дофине"

Фото: sports.kz

Сегодня состоялся третий этап многодневной велогонки "Критериум Дофине", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал француз Кристоф Лапорт из команды "Jumbo-Visma". Второй результат — у ирландца Сэма Беннетта из "BORA-hansgrohe". Третьим стал голландец Дилан Груневеген из "Jayco AlUla".

Давид Де ла Крус финишировал 54-м, Александр Рябушенко — 80-м, Антонио Нибали — 89-м, Джо Домбровски — 93-м, Мануэле Боаро — 96-м, Джанмарко Гарофоли — 140-м. Андрей Зейц после завала досрочно покинул гонку.

"Критериум Дофине". Третий этап Monistrol-sur-Loire — Le Coteau. 194,1 километра

1. Кристоф Лапорт (Франция, "Jumbo-Visma") — 4:43:28

2. Сэм Беннетт (Ирландия, "BORA-hansgrohe")

3. Дилан Груневеген (Нидерланды, "Jayco AlUla")

54. Давид Де ла Крус (Испания, "Астана")

80. Александр Рябушенко (Беларусь, "Астана")

89. Антонио Нибали (Италия, "Астана")

93. Джо Домбровски (США, "Астана")

96. Мануэле Боаро (Италия, "Астана")

140. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана")

Общий зачёт:

1. Кристоф Лапорт (Франция, "Jumbo-Visma") — 12:21:28

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, "Soudal-Quick Step") — +0:11

3. Ричард Карапас (Эквадор, "EF Education-EasyPost") — +0:13

45. Давид Де ла Крус (Испания, "Астана") — +0:45

66. Антонио Нибали (Италия, "Астана") — +1:35

74. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана") — +5:38

92. Джо Домбровски (США, "Астана") — +10:47

123. Мануэле Боаро (Италия, "Астана") — +16:16

135. Александр Рябушенко (Беларусь, "Астана") — +17:12.