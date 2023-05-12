Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия"

Фото: sports.kz

По итогам шестого этапа многодневной велогонки "Джиро д’Италия", протяжённостью 162 километра, лучшим из казахстанской команды стал Симоне Веласко, завершивший этап десятым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Луис Леон Санчес финишировал 32-м, Джо Домбровски — 107-м, Вадим Пронский — 138-м, Джанни Москон — 139-м, Кристиан Скарони — 140-м, Марк Кавендиш — 141-м, Джанни Москон — 142-м.

Первым финишную черту этапа пересёк датчанин Мадс Педерсен из команды "Trek-Segafredo". Второй результат у итальянца Джонатана Милана из "Bahrain-Victorious". Третьим стал немец Паскаль Аккерман из "UAE Team Emirates".

"Джиро д’Италия". Шестой этап

Неаполь — Неаполь 162 километра

1. Мадс Педерсен (Дания, "Trek-Segafredo") — 3:44:45

2. Джонатан Милан (Италия, "Bahrain-Victorious")

3. Паскаль Аккерман (Германия, "UAE Team Emirates")

10. Симоне Веласко (Италия, "Астана")

32. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана")

107. Джо Домбровски (США, "Астана") — +3:22

138. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +16:06

139. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +18:25

140. Кристиан Скарони (Италия, "Астана")

141. Марк Кавендиш (Великобритания, "Астана")

142. Джанни Москон (Италия, "Астана")

Общий зачёт:

1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, "DSM") — 22:50:48

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, "Soudal-Quick Step") — +0:28

3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, "AG2R Citroën") — +0:30

28. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +5:10

38. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +7:51

69. Джо Домбровски (США, "Астана") — +20:12

78. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +25:26

99. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +32:47

108. Самуэле Баттистелла (Италия, "Астана") — +36:00

156. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +1:00:3

162. Марк Кавендиш (Великобритания, "Астана") — +1:01:39.