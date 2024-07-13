Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 седьмого этапа "Тур озера Цинхай"

Сегодня состоялся седьмой этап веломногодневки "Тур озера Цинхай", длиною 168.5 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал представитель Турции Ахмет Эркен из команды "Spor Toto". Второе место — у гонщика из Монголии Тейшабяра Батсайхана из "Roojai Insurance". Третьим стал голландец Мартин Расенберг из "Parkhotel Valkenburg".

Гонщик "Астаны" Иде Схеллинг финишировал седьмым, Вадим Пронский — 44-м, Хенок Мулюбырхан — 55-м, Сантьяго Умба — 61-м, Антон Кузьмин — 71-м, Игорь Чжан — 113-м.

"Тур озера Цинхай". Седьмой этап

Цилянь — Мэньюань. 168.5 километров

1. Ахмет Эркен (Турция, "Spor Toto") — 3:32:44

2. Тейшабяр Батсайхан (Монголия, "Roojai Insurance")

3. Мартин Расенберг (Нидерланды, "Parkhotel Valkenburg")

7. Иде Схеллинг (Нидерланды, "Астана")

44. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +0:12

55. Хенок Мулюбырхан (Эритрея, "Астана")

61. Сантьяго Умба (Колумбия, "Астана")

71. Антон Кузьмин (Казахстан, "Астана")

113. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана")

Общий зачет:

1. Джефферсон Сепеда (Эквадор, "Caja Rural-Seguros RGA") — 24:30:52

2. Томас Силва (Уругвай, "Caja Rural-Seguros RGA") — +1:44

3. Мануэле Тароцци (Италия, "VF Group-Bardiani CSF-Faizanè") — +2:20

4. Хенок Мулюбырхан (Эритрея, "Астана") — +2:26

7. Сантьяго Умба (Колумбия, "Астана") — +3:05

20. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +8:47

45. Антон Кузьмин (Казахстан, "Астана") — +38:18

49. Иде Схеллинг (Нидерланды, "Астана") — +44:51

54. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +48:35.