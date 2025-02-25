Гонщик "XDS Astana Team" Хенок Мулюбырхан блестяще стартовал на "Тур Руанды", одержав победу на первом этапе гонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на XDS-Astana.com. Этап протяженностью 158 км, пролегавший по холмистой трассе, завершился зрелищным массовым спринтом, в котором Хенок оказался сильнейшим.

Для Мулюбырхана, выступающего за национальную сборную Эритреи, эта победа стала дебютом в новом сезоне.