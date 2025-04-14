Предстоящий приезд американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Астану стал настоящим событием для казахстанских поклонников её творчества. Это первый за последние несколько лет концерт поп-артиста мирового масштаба в столице. Однако этот визит вновь поднял вопрос о том, почему мировые звёзды нечасто включают Казахстан в свои гастрольные туры? Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.

Какие мировые звезды посещали Казахстан

Зарубежные селебрити не так часто выступают в Казахстане. Даже если и некоторые и приезжали, выступления проходили за закрытыми дверями, на частных вечеринках.

Массово увидеть мировых звёзд казахстанцам удавалось разве что в День столицы. В разные годы на сцену выходили Уитни Хьюстон, Эйкон, Келли Роуланд и Николь Шерзингер, Джей Шон, группа Morandi на пике своей популярности.

Также казахстанцев радовали своими выступлениями такие группы как Limp Bizkit, 30 seconds to Mars. В последние годы в Казахстане и приезжают суперзвезды 2000-ых. Например, 50 Cent или The Black Eyed Peas.

Как организовывается приезд суперзвёзд

Как рассказывает генеральный продюсер фестиваля Comic Con Astana Наталина Сергеевна, организация гастролей суперзвезды класса "А" начинается задолго до анонса мероприятия, примерно за пять-шесть месяцев. Речь идет о приглашении мировых знаменитостей на локальные мероприятия, такие как фестивали и культурные события.

"Организаторы определяют цели мероприятия. Что даст приезд звезды? Какой у нее уровень узнаваемости? Какая у нее аудитория? Какой это медийный эффект принесет? Каков интерес спонсоров к этой звезде?" - рассказывает продюсер.

Далее следует работа с командой артиста. Как правило, у звезды класса "А" она большая: агенты, менеджеры, юристы. Затем подается запрос, где есть информация о фестивале, и мероприятий. О его масштабе, аудитории, бренде, прошлом опыте.

Команда артиста оценивает все: репутацию, безопасность, логистику, партнеров, и, конечно, финансовые условия. Параллельно просчитываются бюджеты: гонорары, перелёты, проживание, райдер, охрана, транспорт, технические и бытовые требования. Вплоть до температуры в гримерке, уточняет Наталина Сергеевна.

Если интерес взаимный, то начинается согласование дат, условий, контрактов. Только после подписания всех документов и внесения депозитов можно говорить о реальном участии. В большинстве случаев инициатором выступает принимающая сторона.

Говоря о трудностях, с которыми сталкиваются при организации приезда суперзвёзд, продюсер отмечает, что это вопросы логистики, документов, безопасности. Помимо этого, нужно не исключать форс-мажорные ситуации и быть готовыми к ним.

"У звезды график расписан по минутам, и даже мелкая задержка может сорвать все. Нужно четко просчитать маршруты, чартеры, стыковки, оформление виз, особенно если артист прилетает с командой из нескольких стран. Плюс, команды артистов часто перестраховываются - и требуют массу подтверждений, документов, гарантий. Это требует терпения и дипломатии. Один из ключевых пунктов – безопасность. Охрана, сопровождение, защита от толпы, ограничение доступа, работа с фанатами, безопасность на площадке – все должны быть под контролем", - рассказывает продюсер.

Что касается финансов, то гонорары звезд - это всегда серьезный бюджет, отмечает Наталина Сергеевна. Помимо этого, дополнительные расходы требуется на перелёты, проживание, охрану, райдер, страховки. Иногда гонорары нужно оплачивать заранее, в валюте, и через систему, которую требует агент.

Также усилий требует и координация программы артиста.

"Звезда - это не просто "гость". Нужно встроить её появление в общий нарратив фестиваля, продумать логистику, время выхода, фан-встречу, фотосессии, прессу. Всё должно быть как по нотам. Когда у тебя 40 гостей, 10 зон, и у каждого свое расписание - задержка в одном пункте, влияет на все расписание ивента, нужно срочно все перестраивать в онлайн режиме. И даже при идеальной подготовке может случиться форс-мажор: болезнь, отмена рейса, технический сбой. Всегда нужен план Б — и холодная голова. За эффектным выходом на сцену скрываются недели, а то и месяцы очень точной и нервной работы. Но когда артист выходит к фанатам и зал взрывается — все это того стоит", - говорит продюсер.

Как правило, с артистом класса "А" обычно приезжает несколько сопровождающих.

Обычно это: персональный менеджер - правая рука артиста; тур-менеджер - отвечает за передвижение, расписание и скоординированность с принимающей стороной; охрана от одного до трех человек; ассистент - помогает в быту, следит за графиком, райдером; стилист, визажист, парикмахер – кто отвечает за сценический образ, а также пресс или представитель пиар-команды.

В целом все зависит от потребностей звезды. Поэтому к гонорару артиста нужно учитывать от двух до 10 дополнительных билетов, номеров, ужинов и сопутствующих расходов.

"Казахстан находится далеко"

В Казахстане нет устойчивого шоу-бизнес рынка, ориентированного на регулярный приезд мировых артистов, считает Наталина Сергеевна.

В отличие от соседних стран Грузии и Азербайджана, куда регулярно приезжает мировые звезды, в Казахстане концерты популярных исполнителей проходят на энтузиазме отдельных организаторов, а не на системе.

"В Грузии и Азербайджане — уже есть выстроенные цепочки: агенты, площадки, службы, промоутеры, которые гарантированно "вытянут" концерт мирового уровня. У нас это пока исключение, а не правило. Вторая причина, это то, что Казахстан находится далеко. Для тура логистика — один из самых дорогих факторов. И если звезда не планирует полноценный тур по Центральной Азии (что пока редкость), прилететь ради одного концерта — слишком затратно и сложно. В Европе, на Кавказе или в Турции всё ближе, компактнее, дешевле в перемещениях", - говорит продюсер.

По ее словам, привезти мировую звезду требуют миллионных затрат. И не только на гонорар, но и на перелёты, технику, охрану, команду, бытовой райдер.

"В Казахстане ограниченная аудитория, готовая купить дорогие билеты. А без полной арены - это просто не окупается. В Баку или Тбилиси часто работают механизмы поддержки от государства или крупных меценатов, готовых вложиться ради имиджа страны. В Азербайджане и Грузии последние годы активно развивали имидж стран-хедлайнеров культуры и туризма. Там идут на риск, продвигают себя как "новый Дубай", делают крупные фестивали, арт-ивенты, кинофестивали. Казахстан только начинает этот путь, но пока нет системной стратегии", - говорит продюсер.

Она отмечает, что в Казахстане нет локального представительства крупных концертных компаний (Live Nation, AEG, TEG и т.д.), которые являются главными посредниками между звёздами и странами. Именно они формируют маршруты туров мировых звезд.

"Условно говоря, если ты не на радаре Live Nation — тебе не предложат Бейонсе", - говорит Наталина Сергеевна.

Приезд суперзвёзд начало 2000-ых продюсер объясняется тем, что выступления артистов, чей пик популярности позади, стоят сейчас в разы дешевле. Но при этом у них все еще мощный бренд, хиты, которые знают все, и лояльная фан-база. Для организаторов это оптимальный баланс цена-качество.

"Такие артисты обычно менее требовательны в райдере и проще в логистике. Они не летают с 20-тонным продакшном, у них меньше команда, и они более гибкие к формату выступления — будь то open-air, частная вечеринка или фестиваль", - говорит продюсер.

В 2000-ых концерты в Астане с участием мировых артистов проводились намного чаще, чем сейчас. Тогда, по словам продюсера, это было частью государственной стратегии имиджа новой столицы для того, чтобы показать, что Казахстан открытая, современная, амбициозная страна.

Но со временем приоритеты сместились и внимание ушло в крупные инфраструктурные проекты, например, как в EXPO-2017. А позже на внутреннюю повестку и кризисные вопросы.

"Публичные масштабные концерты стали не первой задачей", - заключила продюсер.

Ранее продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что в связи с выступлением Дженнифер Лопес в Казахстане ожидается более 15 тысяч внешних туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиарда в систему HoReCa и более 400 миллионов прямых налоговых поступлений от проведения концерта.

Шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению поп-дивы.

Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска.

Глава Ticketon признал провал продаж билетов артистки.