Гоночный автомобиль врезался в толпу во время ралли

Гоночный болид влетел в зрителей на ралли в России, в Ленинградской области. Один человек погиб, еще один пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Один из участников соревнований не справился с управлением, и его машину занесло. Он задел двоих мужчин на обочине. У одного из них травмы оказались несовместимы с жизнью. В больнице он скончался.

Трагедия произошла во время Кубка "Пикник — 2024″. Как сообщили в МВД России, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.