Гоночный автомобиль врезался в толпу во время ралли
18 Мая, 23:34
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18 Мая, 23:3418 Мая, 23:34
615Фото: pexels.com/иллюстративное
Гоночный болид влетел в зрителей на ралли в России, в Ленинградской области. Один человек погиб, еще один пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
Один из участников соревнований не справился с управлением, и его машину занесло. Он задел двоих мужчин на обочине. У одного из них травмы оказались несовместимы с жизнью. В больнице он скончался.
Трагедия произошла во время Кубка "Пикник — 2024″. Как сообщили в МВД России, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.