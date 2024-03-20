Гонконг принял закон, предусматривающий пожизненное заключение за измену

Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказания вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", мятеж, измену и шпионаж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Закон официально называется Ордонансом о защите национальной безопасности, но более известен как "Статья 23".

Это статья Основного закона Гонконга, предписывающая его администрации установить ответственность за семь преступлений: государственную измену, сепаратизм, мятеж, подрывную деятельность, направленную против правительства Китайской Народной Республики, нарушение режима государственной тайны, деятельность иностранных политических организаций на территории автономного района и установление связей политических организаций территории с иностранными политическими организациями. Новый законодательный акт реализует это требование конституции.

Новый закон, по словам главы гонконгской администрации, нужен для защиты от "потенциальных диверсий и подводных течений, пытающихся сеять смуту", и особенно от "идей независимого Гонконга".