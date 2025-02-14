Казахстанский биатлонист Владислав Киреев ярко проявил себя на IX зимних Азиатских играх в Харбине, завоевав золото в спринте и серебро в эстафете. Спортсмен рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о ключевых моментах соревнований, напряженной борьбе с соперниками и своих выводах после успешного выступления.

Победа в спринте: решающий момент

В спринтерской гонке Киреев показал выдающийся результат, завоевав золотую медаль. Он отметил, что важную роль сыграла его тактика и поддержка тренеров.

"Спринтерская гонка сложилась для меня удачно, хоть и был один промах. На трассе удалось удержать высокую скорость и показать высокий результат. За последние старты все складывалось не совсем хорошо. Но на этом старте получилось собраться и показать максимальный результат. Повлияла поддержка личного тренера и тренера, с которым я готовлюсь, – они меня к этому готовили, поддерживали, и вот получился такой результат, за что я им благодарен", - сказал Владислав Киреев.

Финишная борьба и тактика в эстафете

Самым лучшим моментом Азиатских игр Владислав Киреев называет финал эстафетной гонки, когда казахстанская команда по биатлону заняла второе место, уступив китайцам. Владислав Киреев поделился деталями напряженной гонки.

"Уходя с последней стрельбы, Китай был вторым, отставание составляло около 10 секунд. На первом подъеме я смог догнать соперника, затем полкруга мы шли вместе, тактически выжидали. Это позволило немного восстановиться. На последнем подъеме начались финишные разборки. Мне удалось уйти вперед, сначала китаец поддерживал темп, но затем отстал, и в конце уже не боролся. В итоге мы оказались вторыми", - рассказал спортсмен.

Свое выступление в эстафете Киреев оценивает на 4 балла из 5.

"Была сложная ветреная обстановка на стрельбище, но я смог обойтись без штрафных кругов. Хотя на лежке взял три запасных патрона, стоя рисковал, стрелял быстро. Видел, что китайцы допустили два промаха, поэтому решил действовать агрессивно", - поделился биатлонист.

Эмоции после финиша и уровень конкуренции

По словам Владислава Киреева, после финиша эмоции были сдержанными.

"Хотелось, конечно, золото. Это командная гонка, и где-то мы не справились со стрельбой. Поэтому немного разочарован. Ожидал другого результата. Но соперники были очень сильные – Китай, Корея, Япония. Эти ребята выступают на Кубках мира, показывают высокие скорости. Здесь не было слабых участников, борьба была жесткой", - говорит он.

Особую роль сыграла поддержка команды и тренеров.

"Они помогали в психологическом плане, объясняли, как проходить трассу, как правильно работать на огневом рубеже. Также за меня болели родители, бабушка, дедушка и личный тренер. За это им огромное спасибо", - сказал Киреев.

Выводы и планы на будущее

По итогам Азиатских игр Киреев отметил, что есть аспекты, которые требуют улучшения.

"Остались моменты, над которыми нужно работать – техника прохождения трассы, стрельба. Впереди чемпионат мира и этапы Кубка мира, поэтому предстоит исправлять ошибки. Но эти медали добавили уверенности. Теперь я знаю, что могу бороться за медали на международных стартах", - сказал он.

Впереди у спортсмена новые вызовы, и главным из них остается удержание кубковых очков в общем зачете Кубка наций.