Голый мужчина разгуливал по улицам Жезказгана

Фото: polisia.kz

Голого мужчину заметили и задержали полицейские в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель города шёл по улице Момышулы. Там его и остановил патрульный экипаж.

39-летний мужчина пояснил, что вышел в одних тапках после скандала с сожительницей.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК, документы направили в суд.