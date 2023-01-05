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polisia.kz Сегодня, 15:43
208
Сегодня, 15:43
208
Фото: polisia.kz

Голый мужчина разгуливал по улицам Жезказгана

Голого мужчину заметили и задержали полицейские в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель города шёл по улице Момышулы. Там его и остановил патрульный экипаж.

39-летний мужчина пояснил, что вышел в одних тапках после скандала с сожительницей.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК, документы направили в суд.

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#Жезказган #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:43
208
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