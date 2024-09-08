Голый мужчина прогулялся по улицам Караганды
Сегодня, 03:32
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Сегодня, 03:32Сегодня, 03:32
123Фото: скриншот с видео @patriot_patriot
Мужчина в "костюме Адама" вышел погулять на улицу в районе Майкудук города Караганды, чем ошарашил прохожих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Горожан шокировал не только обнажённый вид мужчины, но и его закалённость, температура воздуха в Караганде была 10-12 градусов.
Голый мужчина был задержан полийескими.
"38-летний мужчина помещен в психоневрологический диспансер Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе областного ДП.
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