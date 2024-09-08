  • 8 Сентября, 04:33
  • BAIGENEWS

Голый мужчина прогулялся по улицам Караганды

Сегодня, 03:32
АВТОР
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скриншот с видео @patriot_patriot Сегодня, 03:32
Сегодня, 03:32
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Фото: скриншот с видео @patriot_patriot

Мужчина в "костюме Адама" вышел погулять на улицу в районе Майкудук города Караганды, чем ошарашил прохожих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Горожан шокировал не только обнажённый вид мужчины, но и его закалённость, температура воздуха в Караганде была 10-12 градусов.

Голый мужчина был задержан полийескими.

"38-летний мужчина помещен в психоневрологический диспансер Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе областного ДП.

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