Голый мужчина прогулялся по улицам Караганды

Мужчина в "костюме Адама" вышел погулять на улицу в районе Майкудук города Караганды, чем ошарашил прохожих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Горожан шокировал не только обнажённый вид мужчины, но и его закалённость, температура воздуха в Караганде была 10-12 градусов.

Голый мужчина был задержан полийескими.