  • 2 Мая, 19:05
  • BAIGENEWS

Голый мужчина держит в страхе жильцов многоквартирного дома в Астане

В столице расследуют инцидент с агрессивным соседом.

Сегодня, 17:08
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: Unsplash

В Астане возбуждено дело по факту угроз ребенку со стороны соседа. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города, где мужчина, по имени Е., неоднократно проявлял агрессию к соседям и устраивал скандалы, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для проверки стало заявление юной жительницы жилого комплекса, которая рассказала, что "ее запугивал голый мужчина с квартиры напротив". По ее словам, от страха она прижалась к стенке.

Также в распространяемой публикации говорится о том, что этот же мужчина накануне избил свою соседку, которая, как говорится в сообщении, пыталась защитить от него своих детей.

Согласно сообщению пресс-службы департамента полиции столицы, правонарушитель установлен, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам заключения будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Казахстане работает интерактивная карта, позволяющая гражданам узнать, живут ли в их районе люди, осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

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