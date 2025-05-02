Голый мужчина держит в страхе жильцов многоквартирного дома в Астане
В столице расследуют инцидент с агрессивным соседом.
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В Астане возбуждено дело по факту угроз ребенку со стороны соседа. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города, где мужчина, по имени Е., неоднократно проявлял агрессию к соседям и устраивал скандалы, передаёт BaigeNews.kz.
Поводом для проверки стало заявление юной жительницы жилого комплекса, которая рассказала, что "ее запугивал голый мужчина с квартиры напротив". По ее словам, от страха она прижалась к стенке.
Также в распространяемой публикации говорится о том, что этот же мужчина накануне избил свою соседку, которая, как говорится в сообщении, пыталась защитить от него своих детей.
Согласно сообщению пресс-службы департамента полиции столицы, правонарушитель установлен, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам заключения будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Казахстане работает интерактивная карта, позволяющая гражданам узнать, живут ли в их районе люди, осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
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