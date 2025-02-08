19-летний парень устроил "голый забег" по улицам Костая. Полицейские нашли и оштрафовали нарушителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Молодой человек нарушал порядок и оскорблял своим видом горожан. Полиция, конечно, не оставила без внимания этот "перформанс". Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества", — сообщили в полиции.

В отношении парня возбуждено производство за мелкое хулиганство. Он помещен в комнату временного задержания.