  • 8 Февраля, 13:29
  • BAIGENEWS

Голый мужчина бегал по улицам Костаная

Полицейские нашли и оштрафовали 19-летнего парня.

Сегодня, 12:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
92
Фото: скриншот с видео

19-летний парень устроил "голый забег" по улицам Костая. Полицейские нашли и оштрафовали нарушителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Молодой человек нарушал порядок и оскорблял своим видом горожан. Полиция, конечно, не оставила без внимания этот "перформанс". Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества", — сообщили в полиции.

В отношении парня возбуждено производство за мелкое хулиганство. Он помещен в комнату временного задержания.

Самое читаемое

Наверх