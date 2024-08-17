"Голубые береты" прыгнули с вертолёта в акваторию Капшагая

Более 300 офицеров десантно-штурмовых войск и военнослужащих по контракту выполнили плановые прыжки в акватории Капшагайского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Прыжки на воду выполнялись с вертолета Ми-8 на высоте 800 метров.

В минобороны отмечают, что парашютные прыжки на воду отличаются повышенной сложностью и требуют от десантников дополнительных навыков. Для получения допуска необходимо сдать зачеты по военно-прикладному плаванию в полной экипировке не менее 100 метров.

"Согласно указанию командующего Десантно-штурмовыми войсками, к прыжкам на воду допускаются парашютисты, имеющие свыше 10 прыжков на сушу днем, ночью, с оружием и грузовым контейнером ГК-30. После сдачи сессии, завершающейся прыжками на воду, им присваивается звание "отличник-парашютист"", - рассказал старший офицер управления воздушно-десантной подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками майор Руслан Шажалиев.

Офицер отметил, что при десантировании, помимо выполнения основных правил прыжка с парашютом, десантник готовится к приводнению. Для этого еще в воздухе он начинает поэтапно отстегивать подвесную систему, чтобы купол, площадь которого составляет более 80 квадратных метров, не накрыл его в воде.

Десантники выполняют задачи в любых условиях и в резко меняющейся обстановке. Они должны быть готовы к десантированию на сушу, воду, на площадку в горах. Выполнение этих задач требует не только основательной теоретической и физической подготовки, но и соответствующего морально-психологического настроя и собранности парашютиста.

По правилам организации учебно-тренировочных прыжков на воду они проводятся только днем и на определенном удалении от берега. Температура воды не должна быть ниже + 18°С. А, в воде дежурит эвакуационная команда на плавательных средствах.

Парашютные прыжки - основа боевой готовности военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Только в этом году за зимний период обучения воины-десантники совершили около 5000 прыжков с различными парашютными системами.

Фото: Минобороны РК