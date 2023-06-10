Голубев остался без финала турнира в Германии

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым не смог выйти в финал турнире в германском Хайльбронне в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Голубев и Молчанов сыграли с немецким дуэтом Константин Францен / Хендрик Йебенс и проиграли им в двух сетах — 4:6, 6:7.

Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов победили боснийца Дамира Джумхура и россиянина Павла Котова — 7:6, 6:3, а затем одолели француза Джонатана Эйссерика с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой — 6:4, 7:6. Добавим, что призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победители турнира заработают по 8 444 евро и получат по 125 рейтинговых очков.