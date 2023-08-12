Голубев и Куламбаева вышли в финалы международных теннисных турниров
Сегодня, 20:33
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Сегодня, 20:33Сегодня, 20:33
101Фото: Пресс-служба ФТК
Казахстанские теннисиств Андрей Голубев и Жибек Куламбаева вышли в финалы международных турниров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Андрей Голубев с украинцем Денисом Молчановым сыграют в решающем матче турнира серии "Челленджер" в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
В полуфинале Голубев и Молчанов обыграли дуэт Константин Францен (Германия)/Петр Ноуза (Чехия) со счетом 6:3, 6:2.
Жибек Куламбаева в паре с тайкой Ланланой Тараруди без борьбы (отказ соперниц из за травмы) вышли в финал турнира ITF W40 в китайском Аньнине.
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