Голубев и Куламбаева вышли в финалы международных теннисных турниров

Казахстанские теннисиств Андрей Голубев и Жибек Куламбаева вышли в финалы международных турниров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Андрей Голубев с украинцем Денисом Молчановым сыграют в решающем матче турнира серии "Челленджер" в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В полуфинале Голубев и Молчанов обыграли дуэт Константин Францен (Германия)/Петр Ноуза (Чехия) со счетом 6:3, 6:2.

Жибек Куламбаева в паре с тайкой Ланланой Тараруди без борьбы (отказ соперниц из за травмы) вышли в финал турнира ITF W40 в китайском Аньнине.