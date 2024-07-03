Головой о бетон: убийцами назвали детские площадки жители Степногорска

Лето – сезон травмоопасный. Больницы переполнены ребятнёй, госпитализированной прямо с улицы. Так, жители Степногорска просят местные власти обратить внимание на состояние некоторых придворовых детских площадок. Они запечатлели на видео ржавые железные конструкции, лабиринты из полуобвалившегося кирпича, ободранные покрытия, о которые легко споткнуться и упасть. Скатившись с горки, детвора рискует ободрать лицо о проглядывающий тут и там бетон. Именно это случилось буквально на днях, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Общественница из Степногорска Оксана Атамась рассказала, что её трёхлетняя дочь получила травму на одной из придворовых детских площадок.

"Дочь съехала с горки и сильно ударилась головой о бетон. А опасные места на площадке – сплошь и рядом. Спасибо, что не разбилась. Это потенциальные площадки-убийцы", – высказалась женщина.

Речь, по её словам, идёт о детских площадках во дворе домов № 6-20, 19 и 15.

Возмущённая горожанка засняла на видео и огромные бетонные плиты "на ножке" (как мы понимаем, это беседки-"грибки"), которые недвусмысленно грозят в любой момент обрушиться на детские и взрослые головы. И ржавые железные конструкции, и ободранное искусственное покрытие, о которое легко споткнуться и упасть. К слову, под зелёной резиной бетон, по нему бегает ребятня. Упадёт кто – испугом точно не отделается.

"Никому ничего не надо. Кучи детей играют – а куда деваться? Неоднократно отправляла информацию в городской отдел ЖКХ: неровен час, рухнет бетонная плита – кто отвечать будет? Убрали лишь одну такую конструкцию, остальные стоят. Ну, ведь на голову если – это же неминуемая смерть. Когда строили эту площадку, я просила убрать лабиринты из кирпича, ведь они травмоопасны. Никому нет дела. Степногорск – город без хозяина. Мы, мамы Степногорска, кричим SOS! Помогите, нас не слышат. 21 век. Терпению приходит конец", – обратилась жительница.

По её словам, сказать, что в Степногорске совсем не строят новые детские площадки, будет неверно. Но и такие "площадки-убийцы" в моногороде – тоже не редкость. Их установили одними из первых в постсоветский период, поэтому они уже успели развалиться, а модернизировать их никто не спешит.

"Наша площадка уже "в возрасте". К тому же долгое время была одна на весь микрорайон, поэтому ребятишки её раскурочили. Позднее неподалёку построили новые, покачественней, а наша так и осталась в таком опасном виде. А детей здесь играет немало, наш двор – это три больших дома и два огромных общежития. Вот и считайте, сколько детей каждый день в опасности. Не хотелось, чтобы случилась трагедия, и только потом начали что-то исправлять",

Следят ли местные власти за состоянием детских площадок в Степногорске? Корреспондент обратился с запросом в городской акимат.

"В связи с реализацией крупных проектов по теплоснабжению и водоснабжению Степногорска, благоустройство дворовых территорий в этом году не запланировано. Чтобы приступить к демонтажу этих "грибов" и лабиринтов, жители двора должны написать официальное письмо. Затем на основании этого письма уже будет рассматриваться вопрос", – пояснили в пресс-службе горакимата.

Также в местном исполнительном органе напомнили, что в этом году здесь реализуется проект "Бюджет народного участия".

"По итогам голосования победителем определен двор в 4-м микрорайоне в районе домов 33, 35, 36, 37. Проектом предусмотрено устройство брусчатки, установка малых архитектурных форм, баскетбольного поля с резиновым покрытием, лавок, урн, освещения. Также будут установлены две полуюрты", – уточнили в акимате.

Также жителям напомнили, что в прошлом году в Степногорске провели благоустройство 12 дворовых территорий.

"В микрорайонах Пригородный – на 40,6 миллионов тенге; "пятом" – дома №25, 27, 28 (35 млн), 14 (70 млн); "четвёртом" – дом №88 (61,2 млн); "девятом" микрорайоне – дом №38 (50 млн); "втором" – дом №21-24 (35 млн), дом №37 (15 млн), № 40а (31 млн); "шестом" – дом №86 (15 млн); "третьем" – дом №12 (30 млн); "двадцатом"- на 50 млн тенге. Также мы выполнили благоустройство дворовых территорий в посёлках Шантобе – на 12 млн тенге, Бестобе (35 миллионов), Заводской (31,4 млн) и в сёлах Байконыс (18 млн), Кырык кудык (14,9 млн тенге)", – дополнили в акимате.

И всё же ролик жителей красноречиво говорит о том, что в таком виде площадку оставлять нельзя. Иначе беда не за горами.