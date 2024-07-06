Головкину "предложили" бой в проекте за пять миллиардов

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который в настоящее время занимает пост президента НОК РК, не исключает, что мог бы вернуться на ринг в случае выгодного предложения от саудовских шейхов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Заинтересует ли меня интересное предложение? Вполне возможно. Никогда не говори "никогда". Посмотрим. Прямо сейчас я очень доволен своей позицией и чувствую себя прекрасно. Я нахожусь на пике своей формы, и если что-то "нарисуется", мы это рассмотрим", — сказал Головкин в интервью Reuters.

Как передает тот же источник, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в настоящее время ведет переговоры о создании новой профессиональной боксерской лиги. Проект нацелен на повышение конкуренции в данном виде спорта. Известно, что в переговоры вовлечены ведущие промоутерские компании Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions, а сумма возможной сделки оценивается в 4-5 миллиардов долларов.

Свой последний на сегодняшний день бой Геннадий Головкин провел в сентябре 2022 года, в нем он уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в их третьем поединке. При этом GGG официально не объявлял о завершении боксерской карьеры даже после получения руководящей должности в НОК.

Ранее GGG назвал единственное условие возвращения на ринг.