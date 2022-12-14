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Лента новостей

sports.kz Сегодня, 09:03
66
Сегодня, 09:03
66
Фото: sports.kz

Головкина подвинули в рейтинге лучших боксёров мира

Портал BoxRec опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Чемпион IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с четвёртой на пятую строчку, которую занял американец Теренс Кроуфорд.

В топ-10 вернулся занявший второе место чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри.

Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боёв, информация о которых хранится в базе данных сервера.

Рейтинг P4P от BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Фьюри
3. Дмитрий Бивол
4. Теренс Кроуфорд
5. Геннадий Головкин
6. Александр Усик
7. Энтони Джошуа
8. Наоя Инуэ
9. Эррол Спенс
10. Шакур Стивенсон.

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#рейтинг #Головкин #бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:03
66
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