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Головкина подвинули в рейтинге лучших боксёров мира
Портал BoxRec опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
Чемпион IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с четвёртой на пятую строчку, которую занял американец Теренс Кроуфорд.
В топ-10 вернулся занявший второе место чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри.
Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боёв, информация о которых хранится в базе данных сервера.
Рейтинг P4P от BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Фьюри
3. Дмитрий Бивол
4. Теренс Кроуфорд
5. Геннадий Головкин
6. Александр Усик
7. Энтони Джошуа
8. Наоя Инуэ
9. Эррол Спенс
10. Шакур Стивенсон.
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