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sports.kz Сегодня, 03:21
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Фото: sports.kz

Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира

Британский боксер Крис Юбэнк-младший заявил о желании забрать все пояса у чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я хотел бы сразиться с GGG следующим, я бы хотел забрать у него эти пояса", - сказал он во время выступления на боксерском шоу DAZN.

"Я даже не понимаю, как он может сохранить эти пояса и по-прежнему выходить на бой с "Канело" в суперсреднем весе.

"Следующим я хочу Головкина, получи эти пояса, и я бы с удовольствием подрался с "Канело", он - выдающееся имя в этом виде спорта, и это единственный бой, ради которого я бы поднялся в суперсреднем весе".

"Итак, "Канело" в 2023 году, бросьте туда со мной Джейка Пола, я бы взял 10-15 миллионов, чтобы побить ютубера".

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#Геннадий Головкин #бокс
Журналист
Сегодня, 03:21
236
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