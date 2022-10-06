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Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира
Британский боксер Крис Юбэнк-младший заявил о желании забрать все пояса у чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я хотел бы сразиться с GGG следующим, я бы хотел забрать у него эти пояса", - сказал он во время выступления на боксерском шоу DAZN.
"Я даже не понимаю, как он может сохранить эти пояса и по-прежнему выходить на бой с "Канело" в суперсреднем весе.
"Следующим я хочу Головкина, получи эти пояса, и я бы с удовольствием подрался с "Канело", он - выдающееся имя в этом виде спорта, и это единственный бой, ради которого я бы поднялся в суперсреднем весе".
"Итак, "Канело" в 2023 году, бросьте туда со мной Джейка Пола, я бы взял 10-15 миллионов, чтобы побить ютубера".
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