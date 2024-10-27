Головкин выступил на открытии первого чемпионата мира по боксу U19 World Boxing в США

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в торжественной церемонии открытия первого чемпионата мира по боксу U19 под эгидой World Boxing в американском Пуэбло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В своем выступлении Головкин подчеркнул значимость мирового первенства и выразил уверенность, что данное спортивное событие станет не только площадкой для раскрытия новых спортивных талантов, но и символом единства и дружбы среди молодых боксеров из разных стран.

Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 180 спортсменов из 30 стран. Казахстан на нем представляют Ерасыл Амангалиев (до 55 кг), Асылхан Кушербай (до 65 кг), Диас Серикулы (до 70 кг), Даниял Райымбеков (до 85 кг).

Первым на ринг вышел Диас Серикулы. Он одержал уверенную победу над Исламом Дахлалом, выступающего за команду Алжира.

Напомним, что World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В сентябре текущего года Казахстан подал заявку на вступление в данную организацию.

Ранее Геннадий Головкин был назначен председателем Олимпийской комиссии World Boxing.