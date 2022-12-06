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Лента новостей

Instagram/@gggboxing Сегодня, 18:49
52
Сегодня, 18:49
52
Фото: Instagram/@gggboxing

Головкин вошёл в список лучших боксёров мира

Казахстанец Геннадий Головкин вошёл в топ-5 боксёров мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал BoxRec.

Рейтинг составлялся вне зависимости от весовой категории.

Первое место в нём занял Сауль Альварес (Мексика). На втором - Тайсон Фьюри (Великобритания). Замыкает тройку россиянин Дмитрий Бивол.

Головкин занял четвёртую позицию, опустившись за месяц на одну ступень.

В пятёрку также вошёл Александр Усик (Украина).

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#спорт #бокс #Геннадий Головкин
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:49
52
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