Головкин сделал важное объявление для казахстанских боксёров

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин встретился с участниками чемпионата мира по боксу U19 в Пуэбло (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Головкин в неформальной обстановке приветствовал участвующие в мировом первенстве команды, а также сделал с юными боксерами памятные фотографии.

Глава НОК в своем обращении к спортсменам назвал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028 приоритетом в своей работе.