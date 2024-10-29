Головкин сделал важное объявление для казахстанских боксёров
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Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин встретился с участниками чемпионата мира по боксу U19 в Пуэбло (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.
Головкин в неформальной обстановке приветствовал участвующие в мировом первенстве команды, а также сделал с юными боксерами памятные фотографии.
Глава НОК в своем обращении к спортсменам назвал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028 приоритетом в своей работе.
"Среди вас в данный момент находятся будущие чемпионы, а также олимпийцы, которые примут участие в Играх в Лос-Анджелесе. И я обещаю, что от себя сделаю все возможное для того, чтобы сохранить бокс в соревновательной программе Олимпиады.
Стремитесь к высотам, отдавайте все силы для достижения своих целей. Желаю всем ярких побед и успешного выступления на чемпионате мира", - озвучил Геннадий Головкин.
"Добавим, что чемпионат мира в Пуэбло впервые проходит под эгидой World Boxing. В нем принимают участие 180 боксеров из 30 стран", ― отметили в комитете.
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