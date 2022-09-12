Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело"

Фото: Instagram GGG

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин вместе со своей командой прилетел в Лас-Вегас, передает BaigeNews.kz. Об этом боксер написал в своем Instagram. 17 сентября состоится долгожданный третий бой казахстанца с Саулем "Канело" Альваресом.

"В Вегасе. Готовы к неделе боя. Жекпе-жек аптасына дайынбыз", - подписал он публикацию.

В третьем поединке Головкин и "Канело" сразятся за основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе. По времени Казахстана бой состоится утром 18 сентября.