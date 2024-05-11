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Головкин прибыл в Бангкок

Вчера, 21:48
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НОК РК Вчера, 21:48
Вчера, 21:48
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Фото: НОК РК

Руководство НОК Казахстана совершило рабочий визит в Бангкок, главной целью которого стало участие в 43-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии (ОСА), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
 
Рабочая поездка команды НОК Казахстана во главе с Геннадием Головкиным предусматривала не только участие в Ассамблее ОСА. В течение двух дней глава НОК Казахстана провел множество двусторонних встреч, в том числе с представителями МОК, руководства ОСА и НОК стран Азии.
 
В числе двусторонних переговоров, следует отдельно отметить продуктивные встречи с вице-президентом МОК, главой НОК Сингапура мистером Сером Миангом Нг, исполняющим обязанности президента ОСА Раджем Рандхиром Сингхом, а также вице-президентом НОК Саудовской Аравии, принцем Аль-Саудом Фахадом бин Джалави бин Абдулазизом Аль Саудом и вице-президентом ОСА Отабеком Умаровым.

 

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