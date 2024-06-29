Головкин предсказал судьбу Казахстана на Олимпиаде-2024

Президент Национального олимпийского комитета РК, экс-чемпион мира в профи-боксе Геннадий Головкин в интервью американскому корреспонденту Кевину Айоле поделился ожиданиями от выступления казахстанских спортсменов на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Айоле спросил Головкина о том, что, по его мнению, можно будет назвать успешными Олимпийскими играми для Казахстана.

"Честно говоря, я максималист, и если будет золотая медаль, то для меня это будет большой успех. Это будет грандиозный успех. Если будет любая медаль. Я как спортсмен понимаю, что Олимпиада — это больше судьба. Это не про мастерство, это судьба", — ответил Головкин.

Также президент НОК РК оценил перспективы сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2024.

"Я увидел этих ребят не так давно, но всё, что я увидел, мне очень понравилось. Их арсенал, их оснащение, то, что они умеют. Мне это очень нравится даже как профессионалу. Есть нюансы. Если они сумеют раскрыть себя в тех равных условиях, в которых они находятся, показать свои лучшие качества на Олимпийских играх, я думаю, будут результаты. По крайней мере, я надеюсь на это. Я не увидел чего-то, что является для них невозможным. Это самое главное", — отметил Головкин.

Экс-чемпион мира в профи-боксе высказался и о серьезных проблемах в олимпийском боксе.

"Коррупция присутствует, и она присутствует во многих видах спорта, в том числе и в боксе. И это то, из-за чего бокс сейчас под вопросом в олимпийской программе. Это на самом деле так. Меня это очень сильно беспокоит как спортсмена, как боксера в том числе. Из-за этого я присутствовал на первом лицензионном турнире в Милане, где под эгидой МОК разыгрывались лицензии. То, что я увидел, мне очень понравилось. Потому что очень много было внедрено для избежания коррупции, человеческих факторов. Многие моменты были представлены, опробованы. Такие вещи, как искусственный интеллект, компьютеризированный подсчет очков, повторы. Все это быстро происходит, они все прорабатывают, и уже довольно чище все стало, что меня радует", — заявил GGG.

Напомним, что Олимпиада-2024 в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.