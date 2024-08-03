Головкин поздравил Курбанова с исторической медалью

Президент национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил гимнаста Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков. Хочу также поздравить личного тренера Хусанжана Курбанова. Это настолько же его достижение, насколько ваше. Уверен, что "серебро" ваших первых Олимпийских игр станет началом ярких побед в будущем!

Поздравляю весь Казахстан с исторической победой", — сказал Головкин.

Добавим, что Курбанов стал вторым на Олимпиаде-2024 в упражнении на коне.

Напомним, сегодня Нариман Курбанов завоевал историческое "серебро" для страны. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.

После награждения казахстанец поделился секретом о том, как ему удалось завоевать "серебро".

Теперь в активе Казахстана четыре медали: "золото" от дзюдоиста Елдоса Сметова, "серебро" от гимнаста Наримана Курбанова и две "бронзы" — первую завоевали стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, а вторую — дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Кроме того, ещё две медали, как миниму бронзовые, гарантировали себе боксёры Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай.