Головкин поздравил казахстанских стрелков с исторической "бронзой"

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил представителей команды по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Дорогие Ислам и Александра! От имени Национального Олимпийского комитета и себя лично искренне поздравляю вас с завоеванием первой медали на Олимпийских играх в Париже! Вы, безусловно, порадовали нас в первый же день, задав тон всей олимпийской сборной. Впервые после Олимпиады в Атланте Казахстан снова на олимпийском пьедестале в пулевой стрельбе. Этим достижением вы продемонстрировали свое мастерство и упорство, вписав свои имена в олимпийскую историю нашей страны.Символично, что Вы, Ислам, завоевали первую квоту на Олимпиаду в Париже и теперь стали первым обладателем олимпийской медали. Пусть эта награда станет началом ярких побед для всей нашей сборной на Играх в Париже", — обратился к спортсменам Геннадий Головкин.

Напомним, первую медаль на Олимпиаде для Казахстана взяли стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев. Они завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд. Медаль оказалась исторической, потому что у казахстанских пулевиков не было наград с Олимпиады-1996 в Атланте.