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Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028 в США

Сегодня, 18:21
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НОК РК Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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Фото: НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с рабочим визитом посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На встрече её участники обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможности для сотрудничества между Казахстаном и США в области спорта.

В частности, акцент был сделан на теме олимпийской инфраструктуры и предлагаемых оргкомитетом условий для спортсменов. Глава НОК Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящие Игры станут важной вехой в спортивной истории и помогут укрепить международные спортивные связи.

"Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству",- отметил Геннадий Головкин. 

Отметим, что Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены. 

Представители Игр Лос-Анджелес-2028 также поделились своим опытом по организации крупных спортивных событий, уделив особое внимание интегрированным в данный процесс инновациям. 

Национальный Олимпийский комитет Казахстана продолжит сотрудничество с оргкомитетом предстоящей Олимпиады.

 

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