Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028 в США
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Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с рабочим визитом посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На встрече её участники обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможности для сотрудничества между Казахстаном и США в области спорта.
В частности, акцент был сделан на теме олимпийской инфраструктуры и предлагаемых оргкомитетом условий для спортсменов. Глава НОК Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящие Игры станут важной вехой в спортивной истории и помогут укрепить международные спортивные связи.
"Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству",- отметил Геннадий Головкин.
Отметим, что Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены.
Представители Игр Лос-Анджелес-2028 также поделились своим опытом по организации крупных спортивных событий, уделив особое внимание интегрированным в данный процесс инновациям.
Национальный Олимпийский комитет Казахстана продолжит сотрудничество с оргкомитетом предстоящей Олимпиады.
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