Головкин посетил Олимпийский и Паралимпийский тренировочные центры в США

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев с рабочим визитом посетили Олимпийский и Паралимпийский тренировочный центр НОК США (USOPC) в Колорадо-Спрингс (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представители НОК США провели ознакомительный тур по спортивному комплексу, продемонстрировав возможности тренировочных залов для занятий такими видами спорта, как бокс, стрельба, борьба, плавание, легкая атлетика.

Также сотрудники USOPC детально показали работу помещений для исследований в области нутрициологии и спортивной науки. Кроме того, делегации НОК Казахстана изучила условия многофункционального тренажерного зала и медицинского кампуса.

В будущем планируется организация учебно-тренировочных сборов для спортсменов сборной Казахстана на базе этого спортивного комплекса.

Отметим, что Геннадий Головкин прибыл в США для участия в Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing.