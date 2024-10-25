Головкин "поможет" Алимханулы получить бой с "Канело"
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Журналист сайта Badlefthook.com Скотт Крайст оценил вызов, брошенный чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы обладателю трех титулов во второй средней категории Саулю "Канело" Альваресу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В одном из недавних постов в соцсети Х Алимханулы заявил, что хотел бы подраться с "Канело", однако усомнился в том, что это желание взаимно.
"Средний вес бесплоден с точки зрения больших денежных возможностей, и, как и все остальные боксеры второго среднего веса, Жанибек хотел бы получить шанс сразиться с „Канело“ (62-2-2, 39 КО), который в последний раз дрался 14 сентября, победив Эдгара Берлангу уверенным решением судей. Но Жанибек сам по себе не слишком прибыльный боксер и не является „именным брендом“. Если 34-летний „Канело“ будет придерживаться своего обычного графика, ожидается, что он вернется на ринг 3 мая. В суперсреднем весе тоже не так много денежных вариантов, и одна вещь может помочь Жанибеку — это потенциальный нарратив о том, что он будет сражаться, чтобы отомстить за своего соотечественника Геннадия Головкина, чья статистка в трех боях с „Канело“ выглядит как 0-2-1, причем результаты двух из них сильно оспаривались", — говорится в публикации.
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