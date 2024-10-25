Головкин "поможет" Алимханулы получить бой с "Канело"

Журналист сайта Badlefthook.com Скотт Крайст оценил вызов, брошенный чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы обладателю трех титулов во второй средней категории Саулю "Канело" Альваресу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одном из недавних постов в соцсети Х Алимханулы заявил, что хотел бы подраться с "Канело", однако усомнился в том, что это желание взаимно.