open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


sports.kz Сегодня, 08:08
139
Фото: sports.kz

Головкин получил четыре варианта развития карьеры

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) имеет четыре варианта развития собственной карьеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет World Boxing News, помимо назначенных ему соперников в лице бразильца Эскивы Фалькао и кубинца Эрисланди Лары, Головкин имеет возможность сразиться с другим чемпионом в своем дивизионе или подняться на весовую категорию выше, либо же завершить карьеру.

"Решения должны быть у Головкина в его распоряжении. Казахстанский панчер может либо следовать плану, встретиться с другим чемпионом в среднем весе, подняться в весе до 168 фунтов навсегда, либо уйти в отставку. Это четыре варианта, открытые для легенды бокса", — пишет издание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #GGG #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:08
139
Поделитесь:
Наверх