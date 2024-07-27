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Головкин поддержал казахстанских участников Олимпиады-2024

Сегодня, 11:12
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@GGGBoxing Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: @GGGBoxing

Бывший чемпион мира в средней весовой категории и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин встретился с казахстанскими спортсменами перед началом Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава НОК РК написал на своей странице в соцсети Х и поделился фото со встречи.

"Пожелал удачи нашей команде перед началом Олимпиады", — написал Геннадий Головкин.

Также GGG опубликовал на своей странице в instagram фото с церемонии открытия ОИ в Париже под дождём.

"Вперед Казахстан! Да начнутся Игры!", — подписал фото президент НОК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Напомним, Олимпиада-2024 в Париже будет проходить до 11 августа. Казахстан на ней представят 80 спортсменов в 25 видах спорта. 

Сегодня, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта. График выступления казахстанцев в эту субботу можно посмотреть здесь.

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