Головкин поддержал казахстанских участников Олимпиады-2024

Бывший чемпион мира в средней весовой категории и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин встретился с казахстанскими спортсменами перед началом Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава НОК РК написал на своей странице в соцсети Х и поделился фото со встречи.

Wished good luck to our team before the start of the @Olympics 💪🏻 pic.twitter.com/Z5Qq8pnAEz