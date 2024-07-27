Головкин поддержал казахстанских участников Олимпиады-2024
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Бывший чемпион мира в средней весовой категории и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин встретился с казахстанскими спортсменами перед началом Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом глава НОК РК написал на своей странице в соцсети Х и поделился фото со встречи.
"Пожелал удачи нашей команде перед началом Олимпиады", — написал Геннадий Головкин.
Wished good luck to our team before the start of the @Olympics 💪🏻 pic.twitter.com/Z5Qq8pnAEz— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 25, 2024
Также GGG опубликовал на своей странице в instagram фото с церемонии открытия ОИ в Париже под дождём.
"Вперед Казахстан! Да начнутся Игры!", — подписал фото президент НОК.
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Напомним, Олимпиада-2024 в Париже будет проходить до 11 августа. Казахстан на ней представят 80 спортсменов в 25 видах спорта.
Сегодня, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта. График выступления казахстанцев в эту субботу можно посмотреть здесь.