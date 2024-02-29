Головкин поблагодарил Токаева за доверие и поддержку

Глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин высказался о встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу поблагодарить главу государства за доверие и поддержку. Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать. От себя и своей команды хочу сказать, что мы приложим все силы, чтобы укрепить имидж страны на международной спортивной арене, наладить взаимодействие с международными спортивными организациями и оправдать доверие президента", — написал глава НОК в своём Instagram-аккаунте.

Сообщалось, что на встрече Токаев выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.

Решение о назначении Головкина главой НОК Казахстана принято 26 февраля. На этом посту он сменил казахстанского бизнесмена Тимура Кулибаева, возглавлявшего организацию с 2015 года.