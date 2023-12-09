Головкин отказался приезжать в Узбекистан

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что пригласил экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксёра Геннадия Головкина на ежегодный съезд WBC, который состоялся несколько недель назад в Узбекистане, но его призыв не увенчался успехом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы пригласили его на съезд. Я пытался с ним общаться, он не дрался с сентября прошлого года, я видел его пухленьким в рекламе какой-то продукции. Я думаю, он живет счастливой жизнью, женат, со своим ребёнком", — сказал Сулейман изданию Izquierdazo.

Напомним, свой последний на данный момент бой Геннадий Головкин провел в сентябре 2022 года, когда уступил единогласным решением судей абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе из Мексики Саулю "Канело" Альваресу.

Стоит отметить, что Головкин официально потерял все свои титулы чемпиона мира. 14 июня 2023 года Международная боксерская организация объявила, что GGG официально отказался от ее титула чемпиона мира в среднем весе. А ещё ранее Головкин оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов.