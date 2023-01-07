Головкин номинирован журналом The Ring

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Журнал The Ring назвал номинантов за звание "Лучшего события года" в боксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В списке из четырех боев сразу два оказались с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина: его поединок с японцем Риотой Муратой и трилогия с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Бой Головкин — Мурата прошел в апреле и закончился победой Геннадия техническим нокаутом в девятом раунде.

Третий бой Головкин — "Канело" прошел в сентябре и завершился победой мексиканского боксера единогласным решением судей.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) озвучил номинантов на звание "Лучшего боя года". В этот список попал и третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.